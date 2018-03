In Polen ist die Afrikanische Schweinepest schon angekommen. Und sie könnte sich auch nach Hessen ausbreiten. Um dagegen gerüstet zu sein, haben Tierärzte im Vogelsberg den Ernstfall geprobt.

Mobile Sanitäreinrichtungen, Anlagen zur Dekontamination, provisorische Einsatzzentralen - was sich am Samstag in Lauterbach im Vogelsberg abspielte, erinnerte an Szenen aus einem Katastrophenfilm.

Rund 100 Einsatzkräfte von Rotem Kreuz (DRK), Feuerwehr und technischem Hilfswerk (THW) nahmen neben Tierärzten aus ganz Hessen an einer Übung teil. Sie sollte darauf vorbereiten, was zu tun ist, falls die Afrikanische Schweinepest nach Deutschland überschwappt.

Von Polen über Ostdeutschland nach Hessen?

Seit Jahren ist die Seuche auf dem Vormarsch. Das für Schweine hochansteckende, aber für Menschen ungefährliche Virus wurde bereits in Tschechien und Polen nachgewiesen. Es wird befürchtet, dass es sich über Schwarzwild auch nach Hessen ausbreiten könnte. Das Regierungspräsidium Kassel hatte deshalb kürzlich die Schonzeit für erwachsene Wildschweine aufgehoben.

Für Landwirtschaftsbetriebe hätte ein Ausbruch der Krankheit hierzulande weitreichende Folgen. Die Leiterin des Amtes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Vogelsbergkreises, Maria Dolderer-Litmeyer, beschrieb das so: "Sollte das Virus bei einem Betrieb festgestellt werden, bedeutet das die Keulung aller Tiere und einen Sperrbezirk im Umkreis von drei Kilometern."

Dekontamination von Fahrzeugen und Personen

Bei Schnee und eisigen Temperaturen trainierten die Fachleute, die Ausbreitung der Seuche zu stoppen. Dazu wurde eine Kreisstraße gesperrt und zur Reinigungsstelle umgebaut. THW-Einheiten aus Alsfeld, Lauterbach und Schwalmstadt bauten eine Fahrzeugschleuse auf. Auch eine Personenschleuse wurde errichtet.

An den Schleusen übten Veterinäre die Dekontamination. Dazu zählte unter anderem, wie Schutzkleidung richtig an- und abgelegt wird. Im Gemeinschaftshaus wurden Umkleiden festgelegt und Kleiderausgaben eingerichtet. Mit der Übung werde eine Art Schablone für den Ernstfall erstellt, sagte Michael Jahnel von der Unteren Katastrophenschutzbehörde des Kreises.

"Es ist immer gut einen Plan in der Schublade zu haben", ergänzte Amtsleiterin Dolderer-Litmeyer. "Solch eine Übung findet nicht oft statt, auf Ebene der Landkreise zuletzt im Jahr 2012." Von der neuen Aktion hätten die Veterinäre profitieren können, auch weil viel Informationsmaterial erstellt worden sei.

Tierseuche würde sich wahrscheinlich schnell ausbreiten

Aus Sicht des Umweltministeriums würde die derzeit hohe Wildschweindichte in Deutschland dazu führen, dass sich die Tierseuche - falls sie eingeschleppt wird - schnell ausbreitet. Die Bekämpfungsmaßnahmen müssten dann von den Landkreisen, Städten und Gemeinden durchgeführt werden. Impfmittel gebe es derzeit nicht.

Weitere Informationen Afrikanische Schweinepest Obwohl ihre Erreger nicht verwandt sind, ruft die Afrikanische Schweinepest bei befallenen Tieren ähnliche Symptome hervor wie die Europäische. Dazu gehören unter anderem Hautverfärbungen, Blutungen und Fieber. Die Sterblichkeitsrate ist hoch. Für Menschen dagegen ist das Virus ungefährlich. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 17.03.2018, 19.30 Uhr