Der Wursthersteller Kupfer hat seine "Salami Piccolini" zurückgerufen, die auch in hessischen Märkte von Aldi Nord verkauft wurde. In einer Probe steckten Salmonellen.

Vom Verzehr der ausschließlich bei Aldi Nord verkauften Salami Piccolini werde dringend abgeraten, teilte die Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG aus dem bayerischen Heilsbronn als Hersteller am Montag mit. Die Salmonellen seien in einer 100-Gramm-Packung der Sorte "Mediterran" mit der Chargennummer HKS170671 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.11.2017 gefunden worden.

Vorsichtshalber werde nicht nur die Sorte "Mediterran", sondern der gesamte Artikel zurückgerufen. Andere Wurstprodukte seien nicht betroffen. In Abstimmung mit den Behörden hat das Unternehmen bereits veranlasst, dass die betroffene Ware aus dem Handel zurückgeholt wird. Die Salami wurde bei Aldi Nord in Hessen, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verkauft.

Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Verbraucher, die die Salami gekauft haben, können sie gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.