Fahrer war bei Explosion doch in Lkw

Die Explosion einer Gasflasche in einem Lkw-Führerhaus hat sich anscheinend anders abgespielt als bisher angenommen. Demnach war der Lkw-Fahrer während des Unglücks an der A5 bei Alsbach-Hähnlein doch in seinem Laster.

Der bei der Explosion erheblich verletzte 32 Jahre alte Fahrer sei bei dem Knall auf einer Raststätte an der Autobahn 5 in Alsbach-Hähnlein (Darmstadt-Dieburg) doch im Fahrzeug gewesen, und zwar im hinteren Bereich des Führerhauses. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit.

Dies hätten weitere Ermittlungen ergeben. Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der Mann bei der Explosion in der Nacht zum Dienstag eine Raucherpause gemacht hat und neben dem Fahrzeug stand.

Explosionsursache weiter unklar

Die Gasflasche sei auch aufgedreht gewesen und habe sich "an einer noch nicht bekannten Zündquelle entzündet", sagte der Sprecher weiter. Warum sie offen war, müsse noch ermittelt werden. Ob der Mann im Führerhaus geraucht habe, sei noch nicht geklärt.

Er liege in einem Krankenhaus und habe noch nicht vernommen werden können. Der Mann hatte sich vom Ort der Explosion entfernt und war nach aufwändiger Suche mit Hubschrauber, Wärmebildkamera und Spürhunden am Dienstagmorgen wenige Kilometer entfernt am Ortseingang von Hähnlein entdeckt worden.