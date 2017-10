Nach den tödlichen Schüssen der Polizei auf einen 54-Jährigen in Alsfeld vermutet die Staatsanwaltschaft, dass der Mann möglicherweise getötet werden wollte. Er hatte selbst sechs Schüsse abgefeuert.

Der von der Polizei offenbar aus Notwehr erschossene Mann ist mit zwei Kugeln aus einer Maschinenpistole getötet worden. Das ergab die Obduktion der Leiche, wie die Staatsanwaltschaft Gießen am Mittwoch mitteilte. Der 54-Jährige hatte am Montagabend in Alsfeld auf Beamte geschossen.

Nach Spuren-Auswertung feuerte er auf der Straße vor seinem Wohnhaus in Alsfeld (Vogelsberg) sechs Schüsse ab, mehrere davon in Richtung der Polizisten. Sie waren zuvor von Nachbarn alarmiert worden, weil sie Schüsse in der Wohnung des Mannes gehört hatten.

Betrunkener hatte Suizid-Absichten geäußert

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist es möglich, dass das Todesopfer von der Polizei erschossen werden wollte. "Das ist eine mögliche Sachverhaltsvariante, die wir nicht ausschließen können", sagte Rouven Spieler von der Staatsanwaltschaft Gießen.

Der Betrunkene habe nach Auskunft von Familienangehörigen am Tattag Suizidabsichten geäußert. Deswegen war die Polizei bereits vor dem Schusswechsel in der Wohnung des Mannes. Die Beamten nahmen aus Sicherheitsgründen zwei Gewehre mit, wie Spieler sagte. Ob und welche Waffen der Mann legal besaß, wird derzeit geprüft.

Keine Hinweise auf ungerechtfertigte Notwehr-Schüsse

Nach bisherigem Ermittlungsstand gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Polizei mit den Notwehr-Schüssen auf den betrunkenen Schützen nicht gerechtfertigt gehandelt habe, sagte Spieler. Zum Tatzeitpunkt sei der Mann allein in der Wohnung gewesen. Der 54-Jährige lebte dort zusammen mit seiner Mutter.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts laufen weiter. In Hessen war es in diesem Jahr der erste Polizeieinsatz, bei dem ein Mensch durch die Waffe eines Beamten getötet wurde.

Sendung: hr-iNFO, 25.10.2017, 13.00 Uhr