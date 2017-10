Tödlicher Unfall in Mörfelden-Walldorf

Eine 80 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Mörfelden-Walldorf ums Leben gekommen. Sie war mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein 29 Jahre alter Autofahrer fuhr am Samstag um kurz vor 17.30 Uhr auf dem Vitrolles-Ring in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) über die Kreuzung mit der Wageninger Straße. Auf Höhe der Fußgängerampel dort stieß sein Wagen mit einer 80 Jahre alten Fußgängerin oder Radfahrerin zusammen.

Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo sie am späten Abend verstarb, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte. Demnach ist unklar, ob die Frau zum Unfallzeitpunkt mit dem Rad fuhr oder es nur schob.

Die Beifahrertür des Autos wurde bei dem Unfall beschädigt, das Fahrrad ebenfalls.