Am Unfall-Hotspot "Eiserne Hand" hat es wieder gekracht

Drei Unfälle in kurzer Zeit

Die B54 zwischen Taunusstein und Wiesbaden scheint kein gutes Pflaster für Autofahrer zu sein. Binnen kürzester Zeit meldet die Polizei bereits den dritten Unfall.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Am Donnerstagabend hat ein 42 Jahre alter Autofahrer auf der B54 im Bereich der "Eisernen Hand" die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Laut Polizei musste die Bundesstraße zwischen Taunusstein (Rheingau-Taunus) und Wiesbaden wegen Räumarbeiten mehrfach vorübergehend gesperrt werden.

Der 42-Jährige fuhr in Richtung Taunusstein, als er während eines Überholvorgangs die Kontrolle über den Wagen verlor und in die gegenüberliegende Leitplanke geschleudert wurde. Durch den Aufprall rutschte er zurück über die gesamte Fahrbahn in das zuvor überholte Fahrzeug. Verletzt wurde niemand.

Auf diesem Abschnitt der B54 zwischen Taunusstein und Wiesbaden kommt es immer wieder zu schweren Unfällen Bild © hr, Kartenmaterial: bing.com

Dennoch ist der Unfall bemerkenswert, denn erst am vergangenen Montag und Dienstag war es ebenfalls im Bereich der "Eisernen Hand" zu zwei Vorfällen gekommen. Bei den beiden Frontalzusammenstößen gab es jeweils zwei Schwerverletzte.

Polizei: "Das ist ein Unfallpunkt"

"Das ist ein Unfallpunkt, keine Frage", sagte ein Sprecher der Polizei hessenschau.de. An dieser Stelle sei die Strecke zweispurig ausgebaut, das Tempolimit liege jedoch bei 60 Kilometern pro Stunde. Das animiere den ein oder anderen Autofahrer, schneller zu fahren. Hinzu kommen die herbstlichen Witterungesbedingungen, die das Unfallrisiko erhöhen. Generell müsse man überlegen, welche Maßnahmen man an der "Eisernen Hand" noch ergreifen könne, um das Risiko zu minimieren, so der Sprecher.