Gezielt Menschen gefährdet : Versuchter Mord: Raser nach Verfolgungsjagd in U-Haft

Frankfurt: Am Wochenende lieferte sich ein 44-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Frankfurt und brachte dabei gezielt Menschen in Gefahr. Jetzt sitzt er in Haft, der Vorwurf lautet auf versuchten Mord. [mehr]