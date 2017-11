zum Artikel Umweltaktivisten stoppen Ministerin : Ein Freispruch bei Prozess zur ICE-Blockade

Frankfurt: Drei Umweltaktivisten standen in Frankfurt vor Gericht. Sie sollen 2015 einen ICE mit der Bundesumweltministerin an Bord im Hauptbahnhof blockiert und dabei Menschen in Gefahr gebracht haben. Bei hitziger Atmosphäre wurde eine Angeklagte freigesprochen. [mehr]