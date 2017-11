Ein Angler ist in der Fulda auf hunderte Gewehrpatronen gestoßen. Wie die amerikanischen Geschosse aus dem Zweiten Weltkrieg in den Fluss kamen, ist unklar. Die Entdeckung war ein Zufall.

Eigentlich wollte der 62 Jahre alte Hobbyangler nur den Fischbestand in der Fulda zwischen Schlitz-Hemmen und Fulda-Lüdermund kontrollieren. Seine Unterwasserkamera zeigte Anfang November allerdings nicht nur Fische, sondern auch ein "größeres Munitionsdepot", wie die Polizei berichtete.

Am Mittwoch rückte der Kampfmittelräumdienst mit Spezialboot und Tauchern an. Geborgen wurde zunächst etliche 50-Millimeter-Gewehrpatronen. Die amerikanischen Geschosse stammen aus dem Zweiten Weltkrieg und waren völlig verrostet.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Eine Gefahr ging von der Munition laut Polizei nicht aus, weil es sich nicht um Sprenggeschosse handele. Generell sollten Spaziergänger gefundene Weltkriegsmunition aber nicht berühren, sondern die Polizei oder den Kampfmittelräumdienst anrufen.

Ob noch mehr Patronen in der Fulda lagen, war am Mittwoch unklar. "Eventuell wird noch weiter ausgebaggert", sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de. Wie die Patronen in den Fluss kamen, ist unklar. Wahrscheinlich sei aber, dass US-Soldaten sie nach Kriegsende in dem Fluss entsorgten, das sei öfter vorgekommen.