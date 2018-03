GSG9-Einsatzkräfte bei einer früheren Terrorübung am Frankfurter Hauptbahnhof.

GSG9-Einsatzkräfte bei einer früheren Terrorübung am Frankfurter Hauptbahnhof. Bild © picture-alliance/dpa

Anti-Terror-Kräfte proben in Frankfurt den Ernstfall

Großeinsatz am Hauptbahnhof

Schüsse, Explosionen, Verletzte: In der Nacht zu Mittwoch üben Polizei und Feuerwehr mit 500 Beteiligten den Terror-Ernstfall. Dabei kann es laut werden. Mehrere Gleise werden für Stunden gesperrt.

Am Dienstagabend trainieren Bundespolizei, Frankfurter Polizei und Feuerwehr am Hauptbahnhof Frankfurt mit großem Aufwand den Einsatz im Fall eines Terroranschlags. An der nächtlichen Übung sind rund 500 Einsatzkräfte und Statisten beteiligt.

Nördlicher Teil des Bahnhofs gesperrt

Während der Übung, die von 22 Uhr bis etwa 5 Uhr am Mittwoch dauert, wird der nördliche Teil des Bahnhofs von Gleis 18 bis 24 mit Sichtschutzwänden abgetrennt. Züge und S-Bahnen werden verlegt. Mitarbeiter der Deutschen Bahn sollen für Fragen zur Verfügung stehen. Zudem erfolgten im Verlauf entsprechende Durchsagen, meldeten Bundespolizei und Bahn vorab.

Bei der Übung werden mehrere Terror-Szenarien durchgespielt - inklusive Schuss- und Explosionsgeräuschen und Statisten, die Verletzte spielen. Zudem weist die Bundespolizei darauf hin, dass auch im Außenbereich des Bahnhofs viele Einsatzkräfte und Einsatzwagen mit Blaulicht unterwegs sein werden.

Polizei: "Realitätsnahe Übungen sind unverzichtbar"

Für die "leider unvermeidbaren Beeinträchtigungen" bat die Bundespolizei Reisende, Anwohner und Geschäftsleute am Hauptbahnhof im Vorhinein um Verständnis: "Realitätsnahe Übungen sind unverzichtbar und dienen letztlich der Sicherheit aller Bahnreisenden und Bürger."

Sendung: hr-iNFO, 20.03.2018, 6 Uhr