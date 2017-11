Anti-Terror-Razzia in Kassel

Rund 500 Polizisten haben am Dienstag Wohnungen in Kassel und drei anderen Städten durchsucht. Sie verdächtigen sechs Syrer, einen Anschlag auf den Essener Weihnachtsmarkt vorbereitet zu haben.

In Kassel, Hannover, Essen und Leipzig haben Polizisten am Dienstagmorgen insgesamt acht Wohnungen durchsucht. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen sechs syrische Staatsangehörige im Alter zwischen 20 und 28 Jahren. Sie sollen dem Islamischen Staat (IS) angehören.

Die Männer wurden vorläufig festgenommen, mindestens zwei von ihnen in Kassel. Eine der dort durchsuchten Wohnungen war nach hr-Informationen bereits vor einem Jahr Ziel eines Anti-Terroreinsatzes.

Auf Stadtplänen Essener Weihnachtsmarkt eingezeichnet

Die Beschuldigten werden laut Mitteilung der Staatswanwaltschaft verdächtigt, einen Anschlag mit Waffen oder Sprengstoff vorbereitet zu haben. Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge war die Anschlagsplanung noch nicht abgeschlossen. Wie der hr aus Ermittlerkreisen erfuhr, sollen sie einen Anschlag auf den Essener Weihnachtsmarkt und ein Einkaufszentrum geplant haben. Offiziell bestätigen wollten das die Ermittler am Dienstag nicht.

Bei den Durchsuchungen wurden nach Darstellung der Staatsanwaltschaft verschiedene Speichermedien, Mobiltelefone und Laptops sowie Dokumente sichergestellt. Darunter sind nach hr-Informationen Handyfotos des Einkaufszentrums am Limbecker Platz in Essen. Dort war bereits im März ein Anschlag vereitelt worden. Außerdem fanden die Ermittler offenbar Stadtpläne von Essen, in denen der Standort des Weihnachtsmarkts eingezeichnet ist.

500 Polizisten an Razzia beteiligt

Vier der Männer halten sich seit September 2014 als Asylbewerber in Deutschland auf, die anderen beiden seit August und September 2015. Ermittelt wird gegen sie wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat.

Nach Informationen der Welt haben andere Flüchtlinge die Ermittler auf die Spur der Verdächtigen gebracht. Diese Zeugen hätten angegeben, dass die Männer IS-Kämpfer in Syrien waren. Die Staatsanwaltschaft bestätigte das bislang nicht. An den Durchsuchungen waren insgesamt 500 Polizeibeamte beteiligt, unter anderem auch aus dem Landeskriminalamt in Wiesbaden.

