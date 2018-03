Schüsse, Schreie, Zugriff. Die ganze Nacht übten Polizisten im Frankfurter Hauptbahnhof Anti-Terror-Einsätze. Eine Lehre aus den Anschlägen vergangener Jahre: Auf die erste Streife kommt es an.

Als es wieder einen Moment still ist im Frankfurter Hauptbahnhof, sagt der Präsident der zuständigen Direktion der Bundespolizei, Joachim Moritz, auf was es hier ankomme bei einem Anti-Terror-Einsatz: "Die erste Streife, die vor Ort ist, hat die Täter zu eliminieren." Denn an einem zweifelt er nicht: Die Attentäter werden schießen, solange sie eine Waffe halten können.

Die ganze Nacht auf Mittwoch üben Streifenbeamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof, wie sie solche Terroristen stoppen können. Die Gleise 18 bis 24 und die nördliche Hälfte der Halle hat die Polizei dafür gesperrt und mit Planen verdeckt. Reisende sind gewarnt worden, damit Schüsse mit Übungsmunition und Schreie gespielter Opfer keine echte Panik auslösen.

Erste Anti-Terror-Übung im Hauptbahnhof

Das Szenario im Hauptbahnhof, über sieben Stunden lang ein halbes Dutzend Mal durchgespielt: Zwei Attentäter jagen Passanten aus der S-Bahn-Ebene in die Halle, wo sie weiter auf Menschen feuern. Bundespolizisten erreichen als erste den Tatort. Später trifft das Überfallkommando der Frankfurter Polizei ein. Feuerwehr und Rettungsdienste rücken an. 500 Beamte sind bei der nächtlichen Übung dabei, einige von ihnen spielen Attentäter, andere verstümmelte Verletzte.

Im übrigen Teil des Bahnhofs geht unterdessen der normale Bahnbetrieb weiter - allerdings getrennt durch Sichtschutzwände.

Es ist die erste große Anti-Terror-Übung mitten im Frankfurter Hauptbahnhof. 200 Beamte haben sie vorbereitet. Davor trainierte die Bundespolizei schon in Leipzig und Lübeck ähnlich, es folgen Stuttgart, München und der Flughafen Köln/Bonn.

Pulverdampf, Verstümmelte, Schreiende

Innenminister Peter Beuth (CDU) spricht vor Ort von einem "Szenario, das die Kräfte nicht am Schreibtisch üben können". Nach dem Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo und einen koscheren Supermarkt im November 2015 in Paris habe die Polizei sich in Hessen gezielt auf diesen Tätertyp eingestellt: Attentäter, die sofort feuern und dann möglichst viele Menschen töten wollen.

Die Antwort der Polizei darauf lautet: Nicht mehr auf Spezialkräfte warten, sondern die ersten Beamten vor Ort sollen handeln. Hessen schulte inzwischen 2.500 Streifenbeamte darin. Die nächtliche Übung zeigt, was das heißt: handeln im Pulverdampf, zwischen Verstümmelten und Schreienden. Von Beamten, die gerade noch Streife gelaufen sind oder in ihrer Wache saßen.

"Ein ideales Ziel aus Sicht der Terroristen"

Bundespolizei-Präsident Moritz beschreibt ihre Aufgabe nüchtern: Die erste Streife müsse aus "einer dynamischen Lage eine stabile Lage machen". Also die herumlaufenden Täter mit ihren Waffen stoppen. "Das ist ihr erstes Ziel."

"Wir müssen jederzeit mit einem Terroranschlag rechnen. Deshalb üben wir das heute Abend", sagt Moritz, warum so täuschend echte Szenarien nötig sind. Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill fügt hinzu: "Der Hauptbahnhof ist natürlich ein ideales Ziel aus Sicht islamistischer Terroristen."