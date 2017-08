Neue Anti-Terroreinheit nimmt in Hünfeld den Dienst auf

Fünfter Standort in Deutschland

Sie unterstützen die GSG 9 bei der Terrorbekämpfung, Geiselbefreiungen und Bombenentschärfungen. 50 Spezialkräfte der neuen Anti-Terroreinheit haben am Mittwoch im osthessischen Hünfeld ihren Dienst aufgenommen.

Stationiert sind sie schon seit dem Frühjahr in Hünfeld (Fulda): Nach einem mehrwöchigen Training hat die neue Anti-Terroreinheit der Bundespolizei am Mittwoch ihren Dienst auch ganz offiziell angetreten. "Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Plus" heißt die Truppe. Dahinter verbirgt sich eine Einheit, die auf die Bewältigung besonderer bedrohlicher Situationen trainiert ist.

Fünf solcher Einheiten gibt es in ganz Deutschland, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In Hünfeld nahmen 50 Spezialkräfte ihren Dienst auf, insgesamt gehören der Anti-Terror-Einheit mehr als 250 Beamte an.

Besondere Ausbildung

Die Frauen und Männer unterstützen die GSG9. Zusammen mit dieser seit Jahrzehnten bestehenden Anti-Terroreinheit sollen sie im Fall der Fälle Geiseln befreien oder Bomben entschärfen. Der Umgang mit Sturmgewehren und taktische Fragen gehörten ebenfalls zur Ausbildung.

Mit dieser robusten Einheit könne man "die Reaktionsfähigkeit der Bundespolizei und die Durchhaltefähigkeit der GSG9 sehr nachhaltig erhöhen", sagte Friedrich Eichele, Präsident der Bundesbereitschaftspolizei. Er lobte die Mitglieder der Einheit in Hünfeld für die Bereitschaft, sich bei Einsätzen auch in gefährliche Situationen zu begeben.