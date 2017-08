Der terrorverdächtige Tunesier Haykel S. muss in Abschiebehaft. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Freitag auf Antrag der Ausländerbehörde angeordnet. Ob er aber tatsächlich abgeschoben wird, ist noch völlig offen.

Die Anwältin von Haykel S. und die Generalstaatsanwaltschaft berichteten am Freitagmittag, dass das Amtsgericht Frankfurt einen Abschiebehaftbefehl gegen den 36-Jährigen erlassen hat. Er gilt bis zum 23. Oktober. Ein Gerichtssprecher sagte, man gehe davon aus, dass S. bis dahin abgeschoben werden könne.

Die Amtsrichterin entsprach mit ihrem Urteil einem Antrag der Ausländerbehörde. Haykel S. soll alleine im Flugzeug nach Tunesien gebracht werden, weil er als gefährlich gilt. Aus dem gleichen Grund ist er auch jetzt nicht im Abschiebegefängnis, sondern bleibt im Gefängnis in Frankfurt-Preungesheim.

Die Anordnung war notwendig geworden, weil der Bundesgerichtshof den Haftbefehl wegen Terrorverdachts gegen den 36-Jährigen am Donnerstag aufgehoben hatte. Die Sicherheitsbehörden werfen dem Tunesier vor, für die Terrormiliz IS in Deutschland einen Anschlag vorbereitet zu haben. Nun wechselt Haykel S. formal von der Untersuchungshaft in die Abschiebehaft.

Mehrfach Rechtsmittel eingelegt

Allerdings hat die Anwältin gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Beschwerde beim Landgericht eingelegt, sagte sie dem hr. Zudem läuft beim Bundesverwaltungsgericht ein Eilantrag und eine Klage gegen die Abschiebeanordnung. Die Anwältin argumentiert, dass Haykel S. bei der Rückkehr nach Tunesien der Tod drohe - er soll bei einem Anschlag mit 20 Todesopfern auf ein Museum beteiligt gewesen sein.

In Tunesien gilt die Todesstrafe. Zwar hatte die tunesische Regierung erklärt, sie gegen Haykel S. nicht zu vollstrecken. Diese Erklärung betrachtete das Frankfurter Verwaltungsgericht im Juli allerdings für unzureichend. Eine Entscheidigung, die nun mit der Anordnung des Amtsgerichts wieder hinfällig ist.

Außerdem sagte die Anwältin, dass Haykel S. unzulässigerweise als Gefährder eingestuft sei. Ihr Argument: Da der BGH den U-Haftbefehl aufgehoben hat, könne von ihm keine akute Gefahr ausgehen.

Bei Anti-Terror-Razzia festgenommen

Der 36-Jährige war Anfang Februar bei einer Anti-Terror-Razzia festgenommen worden. Er soll ein Netzwerk für den IS aufgebaut und einen Terroranschlag geplant haben. Noch im März hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärt, dass die tunesischen Behörden die für die Abschiebung des Mannes nötigen Unterlagen geschickt hatten. "Der Terrorist sitzt in Haft und ich rechne damit, dass er bald abgeschoben wird", sagte er.

Sendung: hr-iNFO, 18.08.2017, 14.20 Uhr