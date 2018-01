Bei einer Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft in Hattersheim ist ein Bewohner getötet worden. Die Polizei nahm am Dienstagabend einen 26-jährigen Tatverdächtigen fest.

Polizeiwagen im Einsatz. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

In einer Asylbewerberunterkunft in Hattersheim (Main-Taunus) ist am Dienstag ein 39 Jahre alter Bewohner getötet worden. Trotz einer notfallmedizinischen Erstversorgung erlag der Mann noch am Tatort seinen schweren, durch mehrere Messerstiche verursachten Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Er war am Boden liegend gefunden worden.

Ein dringend tatverdächtiger 26-Jähriger sei am Abend in unmittelbarer Nähe der Unterkunft festgenommen werden. Er sei ebenfalls ein Bewohner der Asylbewerberunterkunft und soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Alarmiert worden seien die Beamten gegen 17.30 Uhr. Die Polizei suchte zwischenzeitlich mit einem großen Aufgebot inklusive Hubschrauber nach dem Täter oder den Tätern.

hr-iNFO, 02.01.2018, 21.00 Uhr