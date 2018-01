Nach der Flutwelle wegen eines verstopften Wasserdurchlaufs räumen Feuerwehr und Anwohner in Kaufungen auf. An der neuen Schiersteiner Brücke muss ein abgestürztes Geländer ersetzt werden. Regen lässt derweil an vielen Flüssen die Pegel steigen.

Nachdem in Kaufungen (Kassel) am Mittwoch eine Schlammlawine Grundstücke verwüstet hatte, gehen die Aufräumarbeiten weiter. Nach Angaben des Gemeindebrandinspektors Benjamin Tornow richtete die Flutwelle auf einem Kilometer Schäden an.

Autos landen auf Grundstücksmauern

Das Auto war von einer Flutwelle in Kaufungen mitgerissen worden. Bild © Hessennews TV

Die Spuren der Überschwemmung in Teilen des Ortsteils Oberkaufungen waren am Donnerstag noch deutlich zu sehen. Mehrere Gärten waren voller Schlamm. Auch sechs Keller wurden überflutet und stark verschmutzt. Auf den Straßen hatten die Anwohner schon am Mittwoch sehr viel Schlamm weggeschippt und Trümmerteile beseitigt. Die Flutwelle hatte mindestens sechs Autos mitgerissen, sie landeten im Gebüsch oder auf Grundstücksmauern und müssen noch abtransportiert werden.

Ursache für die Schlammlawine war ein verstopfter Wasserdurchlauf. Durch den Rückstau habe sich in einem Wald ein vier Meter großer See gebildet, sagte Tornow. Äste und Laub hätten das Rohr unter einer Straße verstopft. Als der Wasserdruck durch starken Regen am Mittwoch zu hoch war, floss der Schlamm in den Ort.

Geländer an Schiersteiner Brücke gelöst

Auch anderenorts wurde in Hessen nach dem Sturm aufgeräumt - zum Beispiel in Wiesbaden. Dort hatte sich am Mittwochnachmittag auf der neuen Hälfte der Schiersteiner Brücke ein längeres Stück eines provisorischen Geländers am Fuß-und Radweg gelöst und war abgestürzt.

Die neue Hälfte der Schiersteiner Brücke ohne Geländer am Rad- und Fußweg. Bild © Hessen Mobil

Nach Angaben von Hessen Mobil vom Donnerstag bemerkte die Autobahnpolizei den Schaden und räumte die Autoauffahrten. Der Geh- und Radweg ist seitdem gesperrt, bis Mittwoch kommender Woche soll ein neues provisorisches Geländer errichtet sein.

Das Grünflächenamt der Stadt bittet darum, noch einige Tage nach dem Sturm aufmerksam über Friedhöfe oder durch Grünflächen und Parks zu gehen, da auch dann noch Äste herunterfallen könnten.

Pegelstände stellenweise kritisch

Nach dem Sturm kam an einigen Orten das Hochwasser: Betroffen waren vor allem Anwohner entlang der Lahn und der Fulda. Hier wurde an mehreren Messstellen die Meldestufe II erreicht. Das bedeute, ufernahe Grundstücke würden überflutet und leichte Verkehrsbehinderungen seien möglich. "Bei der Meldestufe III werden bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet und es kann zur Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen kommen", erklärte ein Sprecher des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLUG).

Bei Marburg war die Meldestufe III mit über 4,50 Metern in der Lahn kurzzeitig erreicht worden. Dann sank der Wasserstand wieder. Bei Gießen wurde die Marke von sechs Metern und damit die Meldestufe II überschritten. In Osthessen wurden bei Bad Hersfeld mit knapp fünf Metern und bei Fulda mit über 3,50 Metern die Meldestufe II erreicht.

In Nord- und Südhessen kam es nur vereinzelt zu Hochwasser: Hochwassermeldungen gab es unter anderem für die Werra, die Weser, die Aar und die Kinzig. Die großen Flüsse Rhein und Main blieben unter der Meldestufe I.

Nachdem für Donnerstag besonders im Süden des Landes länger anhaltender Regen vorhergesagt war, soll es ab Samstag weniger Niederschlag geben.