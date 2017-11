Ausgehungerte Katzen in der Wohnung – Geldstrafe

Ausgehungerte Katzen in der Wohnung – Geldstrafe

Allein und ohne Futter mussten zwei Katzen tagelang in einer Wohnung hungern. Die Tiere überlebten nur dank aufmerksamer Nachbarn. Die Halterin wies die Schuld vor dem Amtsgericht Frankfurt vergeblich von sich.

Die 40 Jahre alte Katzenhalterin wurde am Donnerstag vom Amtsgericht Frankfurt zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro veurteilt. Sie hatte ihre zwei Katzen über mehrere Tage hinweg allein und ohne Futter in ihrer Wohnung eingesperrt. Wie es am Donnerstag hieß, konnte der Tod der Tiere nur durch das Eingreifen des Veterinäramtes verhindert werden, das die Wohnungstüre durch die Polizei öffnen ließ.

Nachbarn hatten zuvor Geräusche aus der Wohnung gehört. Die beiden Katzen kamen vollkommen ausgehungert und ausgetrocknet ins Tierheim.

Gericht folgte Staatsanwaltschaft

Die Angeklagte schob die Schuld vor Gericht auf eine Bekannte, die sie angeblich mit der Betreuung der Tiere beauftragt hatte. Das Gericht wertete dies als Schutzbehauptung und verhängte die von der Staatsanwaltschaft beantragte Geldstrafe.