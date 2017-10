Beim Ausparken hat eine Autofahrerin das Geländer eines Parkhauses in Rotenburg durchbrochen. Das Auto blieb auf der Gebäudekante stecken.

Das war die falsche Richtung: Eine 56 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwoch beim Ausparken in einem Parkhaus in Rotenburg die Gänge verwechselt. Statt zurück fuhr sie nach vorn und durchbrach das Geländer in der ersten Etage. Das Auto blieb mit den Vorderrädern in der Luft stecken.

Die Feuerwehr barg das Auto von der Parkhauskante. Die Fahrerin verletzte sich leicht, als das Auto das Gitter durchbrach. Sie kam ins Krankenhaus - das war nicht weit, denn das Parkhaus gehört zum Krankenhaus in Rotenburg.