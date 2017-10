Tödlicher Unfall in Korbach Auto fährt in Toilettenwagen auf Mittelalterfest - Fahrer stirbt

Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag bei einem Mittelaltermarkt in Korbach mit seinem Fahrzeug in einen Toilettenwagen gefahren. Der Mann starb, zwei weitere Menschen wurden verletzt.

Ein medizinischer Notfall führte wahrscheinlich zu dem Unfall, bei dem der Fahrer des Wagens starb. Bild © http://112-magazin.de

Während eines Mittelaltermarkts in Korbach hat es am Sonntag einen schweren Unfall gegeben. Ein Mann fuhr mit seinem Auto in einen Toilettenwagen und starb. Laut Polizei hatte der Autofahrer möglicherweise einen Herzinfarkt und deshalb die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Unklar war zunächst, ob er wegen seiner gesundheitlichen Probleme starb oder durch den Aufprall.

In dem Toilettenwagen befand sich während des Unfalls ein 60 Jahre alter Mann. Er wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Eine Frau, die sich um die Sanitäreinrichtungen kümmerte, erlitt Verletzungen am Bein. Zuerst hatte die Waldeckische Landeszeitung über den Unfall berichtet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 55.000 Euro. Zu dem Markt kamen am Sonntag laut Feuerwehr rund 25.000 Menschen.

Sendung: hr-iNFO, 08.10.2017, 19.30 Uhr