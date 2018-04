Erneut Auto in Frankfurt ausgebrannt

In Frankfurt hat erneut ein Auto gebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. In den vergangenen Monaten sind in Frankfurt immer wieder Autos ausgebrannt.

Bild © picture-alliance/dpa

In der Nacht zum Ostermontag ist in Frankfurt erneut ein Auto ausgebrannt. Ein Kleintransporter fing im Stadtteil Bonames Feuer, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hatte den Brand gegen 3.30 Uhr gemeldet. Das 16 Jahre alte Fahrzeug war nach ersten Ermittlungen der Beamten seit mindestens einer Woche dort abgestellt. Das Feuer sei im Vorderbau des Wagens ausgebrochen.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Brandstiftung ist laut Polizei nicht auszuschließen. Die Untersuchungen dauerten an.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatten in Frankfurt immer wieder Autos gebrannt, zuletzt in Sachsenhausen und im Holzhausenviertel. Bereits im Dezember hatten sich Autobrände gehäuft. Die Polizei prüfte auch einen Zusammenhang zu der Brandserie um den zerstörten Goetheturm.

Sendung: YOUFM, 02.04.2018, 15.00 Uhr