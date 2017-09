Ein Auto ist auf der Bundesstraße 456 nahe Bad Homburg frontal mit einem Taxi zusammengestoßen. Vier Menschen wurden schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen auf der B456 zwischen Wehrheim und Bad Homburg (Hochtaunus). In Höhe der Saalburg geriet laut Polizei ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenspur und stieß frontal mit einem Taxi zusammen.

Der junge Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt. Auch der 29 Jahre alte Taxi-Fahrer und seine zwei Insassen, ein 28-Jähriger und eine 26-Jährige, wurden schwer verletzt.

Kein Hubschrauber-Einsatz wegen Nebel

Weder ein angeforderter Rettungshubschrauber noch ein Helikopter der Polizei konnten zur Unfallstelle fliegen, weil es an deren Abflugorten am Morgen zu nebelig war. Die Verletzten kamen schließlich per Krankenwagen in umliegende Kliniken.

Die beteiligten Autos wurden bei den Unfall zerstört, die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 12.000 Euro. Zur Unfallursache machte die Polizei keine Angaben. Die Bundesstraße war für die Bergungsarbeiten zweieinhalb Stunden lang in beiden Richtungen voll gesperrt.

Anm. d. Red.: Entgegen einer früheren Version dieses Berichts waren an dem Unfall nicht fünf Menschen beteiligt, sondern vier. Hubschrauber konnten nicht eingesetzt werden, weil an deren Abflugorten Nebel herrschte (u.a. am Flugplatz Egelsbach). An der Unfallstelle war es - anders als zunächst berichtet - nicht nebelig. Wir bitten, die nicht korrekten Informationen zu entschuldigen.

