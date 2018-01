zum Artikel Mehr Verbrechen aufdecken : Frankfurt will sich Leichen genauer anschauen

Frankfurt: In Deutschland bleiben nach Schätzungen etwa 1.000 Mordfälle pro Jahr unentdeckt, weil Leichen nicht sorgfältig untersucht werden. In Frankfurt wollen Rechtsmediziner jetzt genauer hinschauen - in einem einzigarten Pilotprojekt. [mehr]