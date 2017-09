In Usingen ist ein Auto an einer Kreuzung mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Vier Menschen wurden verletzt, darunter ein Patient in dem Einsatzfahrzeug.

Zu dem Zusammenstoß war es am Montagabend an einer Kreuzung gekommen. Einem Polizeisprecher zufolge war die Ampel in Usingen (Hochtaunus) zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Der Verkehr war somit durch die Beschilderung geregelt.

Vorfahrt missachtet

Der Fahrer des Autos habe den vorfahrtsbrechtigten Rettungswagen offenbar übersehen. Bei dem Zusammenprall wurden alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge verletzt, darunter der Patient in dem Einsatzfahrzeug und die zweiköpfige Besatzung.

Zwei Menschen erlitten ersten Informationen zufolge schwere Verletzungen. Die Polizei konnte dazu zunächst nichts sagen. Sie hatte auch keine näheren Informationen über die Unfallbeteiligten und nicht darüber, ob der Rettungswagen mit Blaulicht und Signalhorn unterwegs war.