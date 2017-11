Auto rast in Laster - vier Kinder verletzt

Heftiger Unfall auf der A49 bei Kassel: Ein Auto ist am Mittwochabend mit hohem Tempo in einen Lkw gerast. Die sechs Insassen in dem Pkw wurden verletzt, darunter vier Kinder.

Der schwere Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr kurz vor dem Kreuz Kassel-West. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Auto mit zwei Erwachsenen und vier Kindern auf einen Lastwagen aufgefahren. Durch den Aufprall wurden zwei der Kinder schwer verletzt. Eines der beiden wurde in dem Autowrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

Die anderen Insassen des Wagens wurden ebenfalls verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die 25 Jahre alte Mutter war mit hoher Geschwindigkeit in einen Lastwagen gerast. Offenbar hatte sie das Stauende übersehen, als der Lkw wegen stockenden Verkehrs abbremsen musste. Der Laster-Fahrer blieb unverletzt.

Autobahn stundenlang gesperrt

Die A49 in Richtung Baunatal war während der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Am späten Abend waren die Aufräumarbeiten noch nicht abgeschlossen gewesen. Die Feuerwehr Kassel war mit 15 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit 22 Einsatzkräften. Nähere Angaben zu den Verletzten lagen noch nicht vor.

Sendung: hr-iNFO, 1.11.2017, 23 Uhr