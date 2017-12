Auf den Straßen in Hessen hat es auch am Samstag mehrere Glätteunfälle gegeben. In Herborn rutschte ein Auto unter einen Lkw, auf der A45 stellte sich ein Sattelzug quer.

Bei einem Unfall auf der L3042 zwischen Herborn-Uckersdorf und Herborn-Burg (Lahn-Dill) sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein Autofahrer auf glatter Straße ins Schleudern geraten. Das Auto fuhr frontal unter einen entgegenkommenden Laster.

Der Autofahrer wurde schwer, sein Beifahrer leicht verletzt. Der Laster fuhr daraufhin in die Böschung, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro.

Laster stellt sich auf A45 quer

Ein Laster ist auf der A45 bei Haiger ins Rutschen geraten. Bild © JR

Auf der A45 war bereits am Samstagmorgen bei Haiger (Lahn-Dill) ein Laster ins Rutschen geraten. Der Laster durchbrach die Leitplanke und stellte sich quer. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis zum Nachmittag an.

Schon in der Nacht und Samstagfrüh hatten Schnee und Eis in Teilen Hessens für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf der Landstraße zwischen Ober-Ramstadt und Roßdorf (Darmstadt-Dieburg) überschlug sich ein Auto. Zwei Personen wurden verletzt. Andernorts rutschten Autos in Gräben, Laster und Busse blieben liegen.

Sonntagmittag noch mal Schnee, dann Tauwetter

Am Sonntagmittag wird aus Westen wieder zum Teil kräftiger Schneefall erwartet, der am Nachmittag an Rhein und Main in Regen übergeht. Am Montag setzt Tauwetter ein, es wird deutlich wärmer, verbreitet gibt es Regen.

Sendung: YOUFM, 09.12.2017, 09.00 Uhr