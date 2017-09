Autodiebe krachen in Kreisel und fliehen zu Fuß

Unbekannte haben in Messel einen teuren Sportwagen geklaut und sind damit geflohen. Der Bestohlene bemerkte den Diebstahl, kam aber nicht schnell genug hinterher. Auch der Polizei entwischten die Täter - auf der Strecke blieb der Wagen.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Einen 150.000 Euro teuren Sportwagen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag aus einer Hofeinfahrt in Messel (Darmstadt-Dieburg) geklaut. Der Bestohlene bekam das mit und versuchte noch mit einem anderen Auto, die Diebe einzuholen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Das gelang nicht. Auch die sofort alarmierte Polizei konnte die Diebe zunächst nicht ausfindig machen, obwohl auch ein Hubschrauber bei der Fahndung eingesetzt wurde.

Erst in Münster (Darmstadt-Dieburg) tauchte der Wagen wieder auf: Laut Polizei waren die Diebe vermutlich zu schnell unterwegs, als sie dort einen Kreisel passieren wollten. Sie fuhren mit dem teuren Wagen über die Verkehrsinsel und einen kleinen Baum. Dabei wurde der Wagen erheblich beschädigt.

Zeugen berichteten, dass zwei Personen aus dem Auto stiegen und wegrannten. Obwohl ein Polizeihund die Fährte aufnahm, verlor sich die Spur der mutmaßlichen Autodiebe in einem Waldstück bei Münster. Den Schaden an dem Wagen schätzt die Polizei auf 50.000.