Ein Autofahrer hat in einer Kurve auf einer Landstraße im Hochtaunuskreis die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er wurde aus dem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

Der 38 Jahre alte Autofahrer war am Samstagabend auf der L3025 zwischen dem Weilroder Ortsteil Winden (Hochtaunus) in Richtung Langenbach unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich mehrfach, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Der Mann wurde aus dem Wagen geschleudert und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor, ist noch unklar. Die L3025 war während der Bergungsarbeiten für vier Stunden voll gesperrt.