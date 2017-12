Autofahrer fährt Hund und Frauchen an - und flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in Steinau eine Labradorhündin angefahren und ihre Besitzerin umgeworfen. Er fuhr weiter, ohne sich um die beiden zu kümmern.

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend in Steinau (Main-Kinzig) eine 72-jährige Frau und ihre Labradorhündin beim Gassigehen verletzt, den Hund sogar schwer. Wie die Polizei am Freitag berichtete, kam der Fahrer von der Straße ab und erfasste die Hündin, die mit ihrer Besitzerin gerade auf dem Gehweg lief.

Das Tier wurde auf die Motorhaube des Wagens geschleudert und flog von dort mehrere Meter durch die Luft, ehe es schwer verletzt liegen blieb. Die 72-Jährige stürzte durch den plötzlichen Ruck an der Leine auf die Straße. Sie verletzte sich an Handgelenk und Rücken.

Auto soll Schlangenlinien gefahren sein

Der unbekannte Autofahrer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl zuvor Schlangenlinien gefahren. Er flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Frau und deren schwer verletzte Labradorhündin zu kümmern. Die 72-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus, die Hündin wurde in der Nacht vom Tierarzt notoperiert.