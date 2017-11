Auf der A6 an der Grenze von Hessen und Baden-Württemberg hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Autofahrer fuhr am Mittwochabend bei stockendem Verkehr unter einen Lastwagen.

Der Auffahrunfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr zwischen dem Viernheimer Kreuz und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen. Ein Autofahrer sei bei langsam fahrenden Verkehr auf einen Lkw gefahren und dabei tödlich verletzt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Darmstadt hessenschau.de.

Warum der 50 Jahre alte Autofahrer mit Frankenthaler Kennzeichen am Stauende in den Lastwagen krachte, ist noch unklar. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Mannheim ein Sachverständiger beauftragt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Autobahn wurde in Richtung Süden zeitweise voll gesperrt.