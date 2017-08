Beim Versuch, einen Radfahrer zu überholen, ist ein Autofahrer am Mittwoch in den Gegenverkehr geraten. Er starb noch an der Unfallstelle.

In Nordhessen ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer tödlich verunglückt. Die Polizei teilte mit, dass er gegen 16.50 Uhr auf der B251 zwischen dem Korbacher Stadtteil Meineringhausen (Waldeck-Frankenberg) und der Anschlussstelle der B252 versuchte, einen Radfahrer zu überholen. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Großraumtaxi.

Bei dem Zusammenprall wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten ihn. Er erlag aber noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Radfahrer blieb unverletzt

Der Pkw-Fahrer saß allein in seinem Auto. Wie viele Personen in dem entgegenkommenden Fahrzeug saßen, war zunächst unklar. Eine Frau wurde leicht verletzt, die Besatzung des ursprünglich für den Unfallverursacher herbeigerufenen Rettungshubschraubers versorgte sie. Der Radfahrer blieb offenbar unverletzt. Die B252 wurde vorübergehend gesperrt.