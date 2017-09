Der kuriose Unfall, der Sonntagmorgen an einem Kreisel in Korbach passierte, ist aufgeklärt. Ein 19 Jahre alter Autofahrer stellte sich der Polizei - sein Wagen war weder zugelassen noch versichert.

Haltungsnote 8,5: Das Auto kam mit den Hinterrädern auf einen Felsbrocken zum Stehen. Bild © 112-magazin.de

An einem Verkehrskreisel am Ortsrand von Korbach (Waldeck-Frankenberg) bot sich am Sonntagmorgen ein ungewöhnliches Bild: Ein schwarzer Pkw war nach einem Unfall mit den Hinterrädern auf einem großen Steinblock gelandet und dort zum Stehen gekommen. Die Schnauze des Wagens vergrub sich in der Mitte des Kreisels im Boden.

19-Jähriger meldete sich auf der Wache

Vom Fahrer des Autos gab es zunächst keine Spur, auch die Kennzeichen fehlten am Fahrzeug. Später meldete sich jedoch ein 19-Jähriger auf der Polizeiwache in Korbach. "Der Mann gab an, dass er am Steuer eingeschlafen sei", sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de. Der Wagen, mit dem er unterwegs war, war weder versichert noch zugelassen.

Der 19-Jährige montierte die Kennzeichen nach dem Unfall laut Polizei ab. Er hatte sie von dem Auto eines Freundes, der ebenfalls einen Ford fährt, ohne dessen Wissen abmontiert. Der junge Mann sei offenbar nicht mit den geltenden Gesetzen vertraut gewesen, meinte der Sprecher weiter. "Auf den Fahrer kommen Anzeigen wegen Fahrerflucht und Urkundenfälschung zu."