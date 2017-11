Die Polizei in Südhessen hat eine 41 Jahre alte Frau gestoppt, die mit ihrem Auto Schlangenlinien fuhr. Ein Alkoholtest ergab 3,95 Promille. Auf der Rückbank saß ihr Kind.

Die Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 42 von Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) in Richtung Büttelborn (Groß-Gerau) am Samstagabend fast in einen liegengebliebenen Wagen. Sie war in Schlangenlinien unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Andere Verkehrsteilnehmer hatten die Beamten gerufen.

In Groß-Gerau kontrollierte die Polizei die 41-Jährige. Ein Atemalkoholtest zeigte 3,95 Promille an. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Im Auto saß auch ihr Kind im Schulalter. Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.