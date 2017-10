Bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Wetzlar ist eine Frau gestorben. Ein Autofahrer hatte auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und den Wagen der Frau gerammt.

Nachdem zwei Autos am Dienstagmorgen bei Wetzlar (Lahn-Dill) frontal ineinander gefahren sind, ist eine 57 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Ein 22 Jahre alter Mann hatte auf der Landstraße zwischen Wetzlar-Niedergirmes und Lahnau mit seinem Pkw zwei andere Wagen überholt, wie die Polizei mitteilte.

Auf regennasser Fahrbahn hatte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war frontal in ein entgegenkommendes Auto geschleudert. Dessen Fahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 22-Jährige zog sich schwerste Kopfverletzungen zu und wird im Krankenhaus behandelt. An den Autos entstand Totalschaden.

Ein Sachverständiger ermittelt derzeit die Unfallursache, die Landstraße war zeitweise voll gesperrt.