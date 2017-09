Am Geldautomat sind deutliche Spuren der Sprengung zu erkennen.

Am Geldautomat sind deutliche Spuren der Sprengung zu erkennen. Bild © Michael Seeboth (hr)

Am frühen Mittwochmorgen haben bislang unbekannte Täter offenbar einen Sprengsatz an einen Geldautomaten in Nauheim gezündet - ohne Erfolg. Jetzt fahndet die Polizei nach zwei Fahrradfahrern.

Um etwa vier Uhr ging bei der Polizei ein Alarm ein. Unbekannte hatten versucht, einen Geldautomaten der Sparkasse in Nauheim (Groß-Gerau) zu sprengen, um an das Geld zu gelangen. Vor Ort stellten die Beamten nach eigenen Angaben starke Rauchentwicklung in dem Bankgebäude fest, davor fanden sie eine Gasflasche.

Der Automat wies deutliche Schäden auf, an das Geld kamen die Täter laut Polizei aber nicht heran. Das Gebäude wurde nicht beschädigt. Die Anwohner des Geschäfts-Wohnhauses konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Täter kamen mit dem Rad

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter zu zweit waren und dass sie mit dem Fahrrad zum Tatort gekommen waren. Außerdem soll ein Zeitungsausträger im Tatzeitraum dort vorbeigekommen sein, ebenfalls auf dem Rad.

Die Polizei hofft deshalb, dass Zeugen weitere Hinweise geben können, die auf die Spur der Räuber führen. Sie leitete eine Großfahndung ein. Der Zeitungsausträger wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden.