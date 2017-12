Schnee und Schneeregen behindern den Verkehr in Mittelhessen und im Taunus. Autofahrer im ganzen Land müssen sich am Donnerstagmorgen im Berufsverkehr auf glatte Straßen einstellen.

Heftiger Schneefall und Schneeregen haben am Mittwochnachmittag in Mittelhessen zu Rutschpartien auf den Straßen geführt. Rund um Herborn und Haiger im Lahn-Dill-Kreis konnten einige Lastwagen ihre Fahrt nicht fortsetzen, wie die Polizei meldete. Sie standen quer zur Fahrbahn oder hielten notgedrungen am Fahrbahnrand.

Betroffen war vor allem die Bundesstraße 255 in Richtung Montabaur (Rheinland-Pfalz). Nach Einschätzung der Polizei dürften die Behinderungen bis in den Abend andauern, weil auch die Räum- und Bergungsfahrzeuge nur schwer durchkämen.

Auch im Taunus und Vordertaunus waren einige Straßen glatt. Manche Autos fuhren auf schneebedeckter Fahrbahn in den Seitengraben. Bei Niedernhausen (Rheingau-Taunus) blieben ein Lastwagen und ein Bus liegen.

Es bleibt nasskalt

Mit ähnlichen Behinderungen müssen am Donnerstagmorgen Berufspendler im ganzen Land rechnen. Wie hr-Meteorologe Ingo Bertram vorhersagt, kann dann bis in die Niederungen des Rhein-Main-Gebiets Schnee fallen: "Dort, wo besonders kräftige Schauer durchgehen, wird sich kurzfristig eine Schneedecke bilden. Autofahrer müssen dann aufpassen." In der Nacht zu Donnerstag und in den frühen Morgenstunden sei mit Tiefsttemperaturen von 4 bis 0 Grad zu rechnen, tagsüber dann maximal mit 2 bis 7 Grad.

Das nasskalte Wetter hält laut der Prognose Bertrams bis zum Wochenende an. Schönes Winterwetter mit flächendeckend Schnee sei zum dritten Advent - anders an den zurückliegenden Sonntagen - nicht zu erwarten. Durchgehend weiß werde es voraussichtlich nur oberhalb von 300 Metern.

Sendung: hr4, 13.12.2017, 16.30 Uhr