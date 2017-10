Bei einem Unfall auf der B3 bei Bad Zwesten sind am Mittwochmorgen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Fahrer wurde getötet, sein Beifahrer schwer verletzt.

Gegen 7.30 Uhr wollte ein Autofahrer in Höhe der Einmündung Bad Zwesten-Oberurff (Schwalm-Eder) mit seinem Auto auf die B3 auffahren. Nach Angaben der Polizei übersah er dabei offenbar einen Lkw, der von hinten auf der Landstraße angefahren kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrer des Autos wurde bei dem Aufprall so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Sein Beifahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die Unfallstelle im morgendlichen Berufsverkehr zwischen Bad Zwesten und der Ausfahrt Oberurff-Schiffelborn komplett. Über die Höhe des Sachschadens liegen keine Informationen vor.

