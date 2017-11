Im Wildpark in Homberg (Efze) ist Braunbärin Alexa plötzlich verstorben. Sie wird nun im Uniklinikum Gießen untersucht. Schon ihre Geburt vor drei Jahren war eine kleine Überraschung.

In der Wintersaison ist der Wildpark Knüll in Homberg (Efze) nur am Wochenende für Besucher geöffnet. Das gab den Verantwortlichen etwas Zeit, das Wichtigste zu regeln, bevor sie die Öffentlichkeit über die traurige Nachricht informieren mussten: Das Bärenkind Alexa ist bereits am Dienstagmorgen tot in seinem Gehege aufgefunden worden, wie es in einer Mitteilung von Tierpark und Schwalm-Eder-Kreis am Freitag hieß.

Alexa wäre im nächsten Januar drei Jahre alt geworden, erzählt Wildparkleiter Wolfgang Fröhlich im Gespräch mit hessenschau.de. Sie war das Kind der beiden anderen Braunbären im Wildpark, Balu und Onni, die beide zwölf Jahre alt sind - und sie war eigentlich gar nicht geplant: "Alexa war unser Tropi-Bär, also Trotz-Pille", sagt Fröhlich.

Der Kadaver wird in Gießen untersucht

Woran das Tier gestorben ist, muss jetzt das Institut für Veterinär-Pathologie des Gießener Uniklinikums klären. Die Mitarbeiter entdeckten das tote Jungtier bei einem Kontrollgang. Muttertier Onni stand neben ihm und versuchte, es zum Aufstehen zu bewegen. Schon in den Tagen zuvor habe Alexa Zeichen einer Kreislaufschwäche gezeigt: "Sie war lethargisch und schwach, wir hatten Verhaltensänderungen beobachtet", sagt Fröhlich. Ein Tierarzt habe sie entsprechend behandelt.

Wie es nun weitergeht mit den Bären im Wildpark, etwa ob sie jetzt vorerst zu zweit bleiben, ist zunächst noch unklar. Insgesamt leben im Wildpark 40 verschiedene Tierarten und 400 bis 450 Einzeltiere.

Sendung: hr4, 24. 11. 2017, 18.30 Uhr