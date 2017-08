Nach einer Drogen-Razzia der Polizei am Mittwoch zeigt sich das Frankfurter Bahnhofsviertel am Donnerstag von seiner anderen Seite: Zum zehnten Mal präsentiert sich der kleine Stadtteil bei der Bahnhofsviertelnacht als bunt, kreativ und hip.

Wohl über kein anderes Frankfurter Viertel gehen die Urteile so weit auseinander wie über das Bahnhofsviertel. "1 Viertel – Viele Wahrheiten " heißt denn auch eine Ausstellung, die ab Donnerstagabend im Stadtteilbüro zu sehen sein wird. Die Ausstellungsmacher haben dazu Schlagzeilen aus vier Jahrzehnten herausgesucht, die sich mit der Entwicklung des Viertels beschäftigen. "Gibt die Stadt das Viertel schon auf?" lautete die Frage 1979, während 2016 festgestellt wurde: "Explodierende Mieten im verruchten Viertel".

Einen Blick hinter die Kulissen des Viertels können Besucher am Donnerstagabend auf der zehnten Bahnhofsviertelnacht werfen. 50 Geschäfte, Szene-Lokale, Verbände und andere Einrichtungen öffnen ihre Türen, darunter auch die Bahnhofsmission und der Drogennotdienst. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) eröffnet die Bahnhofsviertelnacht um 18 Uhr offiziell, anschließend ist ein "multireligiöses Friedensgebet" geplant. Zudem gibt es zahlreiche Führungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten durch das Viertel. Geboten wird auch eine literarische Varietéshow zum Thema Zauberei. Und natürlich wird vor und in den zahlreichen Kneipen auch wieder gefeiert.

Keine Bordell-Führungen im offiziellen Programm

Erstmals, so teilten die Veranstalter im Vorfeld mit, werde es aber keine Bordellführungen mehr geben. Der Stadt war im vergangenen Jahr vorgeworfen worden, Werbung für Prostitution zu machen. Die Bordell-Führungen wurden zwar nicht verboten, aber aus dem offiziellen Programm der Bahnhofsviertelnacht gestrichen. Inoffiziell gibt es aber zum Beispiel Führungen für Frauen, organisiert vom Vorsitzenden des Gewerbevereins Ulrich Mattner.

Ein Netzwerk prostitutionskritischer Bündnisse ruft zu einer Kundgebung auf. "Während die Stadt Frankfurt diese Bahnhofsviertelfete durchzieht, werden Frauen in diesem Viertel vor unser aller Augen sexuell misshandelt und ausgebeutet", heißt es in dem Aufruf.

Siebenstündige Razzia in der B-Ebene

Bevor die Straßen rund um den Hauptbahnhof ab dem Abend auf der zehnten Bahnhofsviertelnacht zur Partyzone werden, zeigte die Polizei dort am Vortag noch einmal verstärkt Präsenz. Bei einer Razzia in der unterirdischen Passage am Hauptbahnhof wurden 66 Menschen überprüft und durchsucht. Drei von ihnen wurden wegen Aufenthaltsermittlungen gesucht, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Ein 19-Jähriger floh vor den Polizeibeamten in einen S-Bahn-Tunnel und legte den Verkehr kurzzeitig lahm. Rauschgift fanden die rund 30 Beamten bei der siebenstündigen Aktion nicht.

Auch zur Jubiläumsausgabe der Bahnhofsviertelnacht, zu der rund 50.000 Besucher erwartet werden, wird die Polizei präsent sein. Die Sicherheitsvorkehrungen seien hoch, schließlich habe man aus den Anschlägen von Nizza und Berlin gelernt, sagte Thomas Feda, der Sicherheitskoordinator der Großveranstaltung. Aus Sicherheitsgründen soll das Viertel für den Verkehr weiträumig abgesperrt werden. Geparkte Autos, auch die von Anwohnern, werden seit Donnerstagmorgen kostenpflichtig abgeschleppt. Außerdem wurde das Viertel mit Betonklötzen abgesichert.

