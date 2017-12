Banker muss für Millionen-Unterschlagung in Haft

8,9 Mio Euro veruntreut Banker muss für Millionen-Unterschlagung in Haft

Prostituierte, Grundstücke, Wertpapiere - dies alles soll ein Mitarbeiter der Sparkasse Oberhessen mit unterschlagenem Geld finanziert haben. Um knapp neun Millionen Euro hatte er das Geldinstitut erleichtert, dafür muss er nun ins Gefängnis.

Ein früherer Bankmitarbeiter aus Mittelhessen hat mehrere Millionen Euro veruntreut und ist deswegen zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Gießen sprach den geständigen 44-Jährigen am Donnerstag wegen gewerbsmäßiger Untreue in 34 Fällen schuldig.

1,7 Millionen Euro für eine Frau

Der Mann hatte insgesamt rund zehn Jahre lang in mehreren Tranchen Gelder der Sparkasse Oberhessen abgezweigt. Das Geld überwies er auf ein eigenes Konto bei einer Berliner Bank. Der frühere Leiter des Rechnungswesens soll damit Wertpapiere sowie Grundstücke gekauft und viel Geld in "sexuelle Dienstleistungen" gesteckt haben. Alleine eine Frau soll 1,7 Millionen Euro erhalten haben. Dabei gab der Angeklagte an, erpresst worden zu sein.

Die Höhe der veruntreuten Gelder summiert sich laut Anklage auf fast neun Millionen Euro. Weil mehrere Fälle verjährt sind, ging es vor Gericht nur noch um etwa 4,3 Millionen Euro.