Keine Verletzten Baukran am Frankfurter Flughafen umgekippt

Schieflage am Frankfurter Flughafen: Ein mobiler Baukran ist dort am Montag gegen ein Parkhaus gekippt. Für Reisende hat der Unfall aber keine Folgen.

Ein mobiler Baukran ist am Montagmorgen gegen 8 Uhr am Frankfurter Flughafen in Schieflage geraten. Das Fahrzeug kippte gegen ein Parkhaus, wie eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport sagte. Verletzt wurde dabei niemand, Fahrzeuge im Parkhaus wurden nicht beschädigt.

Einer der zwei Zugänge zu dem Gebäude wurde gesperrt, bis der Kran aufgerichtet und gesichert ist. Für Reisende hatte der Zwischenfall keine Auswirkungen: Das Parkhaus wird nur von Mitarbeitern der Fraport genutzt. Warum der Kran umkippte, war zunächst unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Fraport zunächst nichts sagen.