Der Baukran brach unter seiner Last zusammen und beschädigte zwei Häuser.

Der Baukran brach unter seiner Last zusammen und beschädigte zwei Häuser. Bild © Michael Seeboth (hr)

Last zu schwer

Unter dem Gewicht seiner Last ist ein Baukran in Flörsheim eingeknickt und auf ein Wohnhaus und eine Stromleitung gestürzt. Die Bewohner hatten Glück im Unglück.

Ein etwa 15 Meter hoher Baukran ist am Montagmorgen in Flörsheim (Main-Taunus) durchgebrochen und auf eine Dachgeschosswohnung gestürzt.

Beim Anheben eines Gegenstandes sei der Kran um kurz vor zehn Uhr in der Mitte zerbrochen, sagte ein Polizeisprecher. Was genau der Kran anheben wollte, konnte der Sprecher nicht sagen. Klar ist nur: Die Last war zu schwer.

Bewohner zur Unfallzeit nicht zuhause

In der Wohnung des Mehrfamilienhauses hielt sich zur Unfallzeit niemand auf, daher wurde auch niemand verletzt. Der Kran beschädigte ein weiteres Wohnhaus leicht und kappte eine Stromleitung. Der Strom musste daraufhin abgestellt werden. Der Sachschaden kann nach Polizeiangaben noch nicht genau bemessen werden, ist aber beträchtlich.

Sendung: hr-iNFO, 4.12.2017, 13.00 Uhr