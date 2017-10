Ein Betrugsfall, der seine Kreise bis nach Nepal zieht, beschäftigt die Polizei in der Wetterau: Unbekannte haben aus dem Staat am Himalaya Geld von hessischen Bankkonten abgehoben. Ausgangspunkt ist offenbar ein manipulierter Geldautomat.

Mehr als 40 Bankkunden aus Bad Nauheim (Wetterau) sind Opfer von Betrügern geworden. Unbekannte haben vergangene Woche in Kathmandu in Nepal insgesamt mehr als zehntausend Euro von den Konten der Betroffenen abgehoben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Offenbar wurde zuvor ein Geldautomat in Bad Nauheim manipuliert.

Im Schnitt 260 Euro pro Opfer erbeutet

Im Schnitt erbeuteten die Täter demnach 260 Euro pro Bankkunde. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle Betrugs-Opfer vorher denselben Geldautomaten der Postbank genutzt hatten. Vermutlich sei dieser schon Monate vorher manipuliert worden.

Geldautomat der Postbank Bild © Imago

Die Betrüger haben offenbar per "Skimming" Kopien der benutzten Bankkarten erstellt und damit aus Nepal Geld abgehoben. Als "Skimming" (engl. für "Abschöpfen") wird das illegale Auslesen von Magnetstreifen auf Bankkarten bezeichnet.

Warum die Betrüger ausgerechnet aus Nepal auf die deutschen Konten zugegriffen haben, kann die Polizei nur vermuten. Wahrscheinlich sei es für die Täter aufgrund der weiten Entfernung zu Deutschland und den Gegebenheiten in Nepal einfacher, unerkannt zu bleiben, sagte ein Sprecher hessenschau.de. Bei einem früheren Fall hätten die Täter aus Südamerika agiert.

Sendung: hr-iNFO, 23.10.2017, 16.00 Uhr