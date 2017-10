Rettungskräfte sind in Wiesbaden zu einem Großeinsatz ausgerückt, nachdem ein Anrufer ihnen Gasgeruch und vier bewusstlose Personen in einem Mehrfamilienhaus meldete. Das Telefonat dürfte für den Mann nun teure Folgen haben.

Gegen 8.50 Uhr am Samstagmorgen meldete sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden bei der Feuerwehr und behauptete, dass es in seiner Wohnung nach Gas rieche und zudem dort mehrere Personen bewusslos seien. Sofort wurde Alarm ausgelöst. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot aus, hinzu kamen nach Polizeiangaben noch vier Rettungs- und zwei Notarztwagen sowie Mitarbeiter der ESWE Gas.

Anrufer stark betrunken

Vor Ort stellten sich die Angaben rasch als Fehlalarm heraus, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte. Der 42 Jahre alte Anrufer, ein Bewohner des Hauses, sah dies allerdings hartnäckig anders. "Der Mann hielt an seiner Aussage fest, dass es in seiner Wohnung nach Gas rieche und dort bewusslose Menschen liegen", so der Sprecher. "Doch die Feuerwehr konnte weder Gasgeruch ausmachen noch fand sie in der Wohnung bewusstlose Personen." Lediglich ein tief und fest schlafender Mann wurde in der Wohnung des Anrufers angetroffen - dieser hatte von dem ganzen Vorfall nichts mitbekommen, so die Polizei.

Der 42-Jährige, der laut Feuerwehr stark alkoholisiert war, muss mit einem Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen rechnen. Und es könnte teuer werden für ihn, denn ein Einsatz in einer solchen Größenordnung koste mehrere Tausend Euro, so der Polizeisprecher.