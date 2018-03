Eine Streife hat in Hanau vergebens versucht, einen offenbar betrunkenen Autofahrer anzuhalten. Dieser rammte zuerst das Polizeiauto - und übergab sich anschließend an der Unfallstelle.

Ein Streifenwagen bemerkte am Freitagabend gegen 20:30 Uhr in Hanau einen schwarzen AMG-Mercedes, der durch seine extrem unsichere Fahrweise auffiel. Die Beamten wollten den SUV anhalten, doch der Fahrer reagierte schlicht nicht auf die Anhaltesignale.

Daraufhin überholte der Streifenwagen das Auto mit Blaulicht und blockierte in sicherer Entfernung die Straße. Beim Versuch, den Wagen anzuhalten, krachte der Fahrer allerdings leicht in das querstehende Polizeiauto – und übergab sich anschließend an der Unfallstelle.

Führerschein weg

Ob sich der Mann wegen des übermäßigen Alkoholkonsums übergeben hat, soll eine Blutuntersuchung klären. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. "Die Kollegen halten es aber für wahrscheinlich, dass der Autofahrer sehr betrunken war", sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de.

Eines ist aber sicher: Der Mercedes-Fahrer muss seinen teuren Wagen in der nächsten Zeit stehen lassen, denn sein Führerschein wurde einbehalten.