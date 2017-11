Feuer in Frankfurter Mehrfamilienhaus

Nach dem Brand in einem Frankfurter Mehrfamilienhaus mit zwei Toten gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Offenbar hatte eines der späteren Opfer Benzin in seiner Wohnung verschüttet und angezündet.

Zwei Tage nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Frankfurter Stadtteil Fechenheim sind sich die Ermittler so gut wie sicher: "Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen deutet alles darauf hin, dass der 64 Jahre alte Wohnungsinhaber den Brand mit Hilfe von Benzin verursacht hat", teilte die Polizei am Montag mit.

Opfer aus Obdachlosenszene

Der mutmaßliche Brandstifter erlag am frühen Samstagmorgen kurze Zeit nach dem Feuer seinen Verletzungen, ebenso wie ein 36 Jahre alter Mann, der sich auch in der Wohnung im ersten Stock aufgehalten hatte. Beide Männer seien in der Obdachlosenszene bekannt gewesen. Anwohner hatten zuvor Explosionen gehört und die Feuerwehr gerufen.

Vier weitere Hausbewohner - eine Mutter und ihre drei Kinder - waren in ihrer Wohnung in der zweiten Etage eingeschlossen. Zwei Polizeibeamte brachten sie ins Freie. Frau und Kinder hatten Rauchgas eingeatmet und wurden ambulant behandelt, ebenso wie die beiden Polizisten.

Haus noch unbewohnbar

Im Laufe des Montags wollte die Kriminalpolizei vor Ort genauer zur Brandursache ermitteln. Zuvor war der Brandort noch zu heiß gewesen. Wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück können, stehe noch nicht fest. Der Schaden am Gebäude wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Sendung: hr-iNFO, 6.11.2017, 12.20 Uhr