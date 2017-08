Der Bundesgerichtshof hat das Urteil gegen den Polizistenmörder von Herborn bestätigt. Der 28-Jährige bleibt damit lebenslang in Haft. Der Polizeichef spricht von einem "Sieg der Gerechtigkeit".

Das Urteil gegen einen 28-Jährigen wegen Mordes an einem Polizisten und versuchten Mordes an dessen Kollegen am Bahnhof in Herborn (Lahn-Dill) ist rechtskräftig. Das teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Montag mit. Demnach haben die BGH-Richter die Revision des Angeklagten bereits am 15. August als unbegründet verworfen.

Der 28-Jährige hatte an Heiligabend 2015 einen 46 Jahre alten Beamten mit einem Messer erstochen und dessen ein Jahr älteren Kollegen schwer verletzt - laut Staatsanwaltschaft aus "abgrundtiefem Hass auf Polizisten".

Verteidigung: Angreifer erkannte Polizisten nicht

Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert und sich auf eine Notwehrsituation berufen. Der 28-Jährige wollte die Beamten nicht erkannt und sich bedroht gefühlt haben. Das Urteil des sechs Monate laufenden Indizienprozesses hatte sich mehrfach verzögert. Vor allem die Verteidigung hatte nach den Plädoyers noch zahlreiche Beweisanträge eingebracht, sodass die Anklage sogar von Prozessverschleppung sprach.

Der Fall hatte große Anteilnahme ausgelöst. Die Polizei in Mittelhessen richtete nach dem Mord an ihrem Kollegen ein Spendenkonto für die Hinterbliebenen ein.

"Gerechtigkeit hat gesiegt"

Die höchstrichterliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs sei sehr wichtig für die Kollegen, um nun das Geschehen abschließen zu können, denn die Tat belaste noch immer, sagte am Montag der Chef der Polizeidirektion Lahn-Dill, Rolf Krämer. Aber es gebe große Erleichterung, dass das Urteil nun rechtskräftig sei: "Damit hat die Gerechtigkeit gesiegt."

