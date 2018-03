Ein unbekannter Mann soll mindestens zwei Kinder im Alter von 7 und 10 Jahren schwer sexuell missbraucht haben. Im Darknet sind tausende Aufnahmen aufgetaucht. BKA Wiesbaden und Staatsanwaltschaft Frankfurt haben eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden und die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) in Gießen fahnden gemeinsam nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Das teilten die Behörden am Montag mit. Die ZIT untersteht der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt.

Tausende Bild- und Videoaufnahmen

Der Gesuchte soll demnach mindestens zwei Kinder über einen längeren Zeitraum schwer sexuell missbraucht haben. Im Darknet sind Ermittler auf über 3.800 Video- und Bilddateien gestoßen.

Weitere Informationen ZENTRALSTELLE ZUR BEKÄMPFUNG DER INTERNETKRIMINALITÄT Die Ermittlungen in diesem Fall werden von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) in Gießen geführt, die zur Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gehört. Die vom Land Hessen 2010 eingerichtete ZIT gilt als erster Ansprechpartner für das BKA bei der Aufnahme von Ermittlungen im Bereich der Kinderpornografie. Die ZIT war zudem die erste Staatsanwaltschaft, die sich bundesweit gezielt mit der Internetkriminalität beschäftigte. Ende der weiteren Informationen

In mindestens zwölf Fällen soll sich der etwa 40- bis 45-jährige Tatverdächtige an zwei Jungen im Alter von 7 und 10 Jahren vergangen haben. Die sichergestellten Bilder und Videos wurden vermutlich seit Oktober 2014 aufgenommen und sind im Dezember letzten Jahres auf einer Kinderporno-Plattform veröffentlicht worden.

Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Opfer missbraucht wurden oder immer noch missbraucht werden.

Identität und Tatort unbekannt

In den bisherigen Ermittlungen konnte weder die Identität des Tatverdächtigen, noch die der Opfer festgestellt werden. Auch der Tatort ist unbekannt. Staatsanwaltschaft und BKA gehen aber davon aus, dass der Missbrauch in Deutschland stattgefunden hat. Das zuständige Amtsgericht in Gießen hat deswegen eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet . Im Internet zeigt das BKA noch weitere Bilders des Mannes und Fotos seiner Wohnung. Davon versprechen sich die Ermittler entscheidende Hinweise.

Sendung: hr-iNFO, 26.03.2018, 10 Uhr