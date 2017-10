Spurensicherung und Feuerwehr vor dem Hotel in der Frankfurter Innenstadt.

Spurensicherung und Feuerwehr vor dem Hotel in der Frankfurter Innenstadt. Bild © hessenschau.de

Die Polizei in Frankfurt rätselt nach dem Fund eines Messers und eines blutigen Lakens auf der Straße vor einem Hotel: Hat sich in einem der Zimmer ein Verbrechen ereignet? Die Polizei versucht, Kontakt zur letzten Mieterin aufzunehmen.

Montagmorgen, kurz vor acht Uhr in Frankfurt: Aus einem Fenster eines Hotels in der Innenstadt fliegen ein Messer und ein blutgetränktes Laken. Beides landet auf der Straße im Eingangsbereich vor dem Hotel in der Nähe der Konstablerwache im Stadtzentrum. Wer dafür verantwortlich ist und ob es Verletzte gibt, ist hingegen völlig unklar.

"Wir wissen nicht, in welche Richtungen die Ermittlungen gehen. Es sind alles noch Spekulationen", sagte eine Polizeisprecherin zu hessenschau.de. Polizei und Feuerwehr waren Stunden später noch vor Ort, Ermittler stellten vor dem Hotel Spuren sicher.

Noch kein Kontakt zur letzten Mieterin des Hotelzimmers

Die Beamten wüssten, aus welchem Fenster die Gegenstände geflogen seien, sagte die Sprecherin. Das betroffene Zimmer sei allerdings menschenleer gewesen. Die Suche nach der Frau, die das Hotelzimmer zuletzt gemietet hatte, lief am Nachmittag noch. Sie werde Stand jetzt lediglich als Zeugin gesucht, betonte die Sprecherin.

Weitere Erkenntnisse erhofft sich die Polizei durch Zeugen. Berichte, wonach es sich bei der Aktion um einen makabren Scherz zu Halloween handeln könnte, wollte die Sprecherin nicht bestätigen: "Davon gehen wir aktuell nicht aus."