Auf der A661 bei Offenbach sind am Mittwochmorgen ein BMW und ein Transporter nach einem Unfall komplett ausgebrannt. Die Autobahn wurde mitten im Berufsverkehr voll gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr auf der A661 zwischen dem Autobahnkreuz Offenbach und der Anschlussstelle Offenbach-Taunusring. Insgesamt seien drei Fahrzeuge beteiligt gewesen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ein 22-jähriger Transporterfahrer hatte einen Stau in Richtung Oberursel nicht bemerkt und war auf einen BMW aufgefahren, der wiederum auf einen weiteren Wagen geschoben wurde.

Zwei der Fahrzeuge auf der linken Spur - die BMW-Limousine und der Kleintransporter - fingen Feuer und brannten aus. Der Unfallfahrer und die 34 Jahre alte Frau in dem anderen ausgebrannten Fahrzeug, wurden leicht verletzt.

Die im Berufsverkehr stark befahrene Autobahn in Richtung Bad Homburg musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Auch Gegenspur gesperrt

Nach und nach konnten im Verlauf des Vormittags die Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der Verkehr hatte sich zwischenzeitlich auf mehreren Kilometern gestaut.

Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Einsatzfahrzeuge fuhren die Unfallstelle über die Gegenfahrbahn an, so dass auch in Richtung Egelsbach kurzzeitig nur der rechte Fahrstreifen genutzt werden konnte. Warum Auto und Transporter Feuer fingen, ist noch unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.