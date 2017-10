Der Terrorverdächtige Halil D., wegen dem 2015 der Frankfurter Radklassiker abgesagt wurde, ist in der Psychiatrie. Seine Haftstrafe hat er verbüßt, nun laufen aber neue Ermittlungen gegen ihn - und gegen seine Frau.

Das Landgericht Frankfurt hat den Terrorverdächtigen Halil D. aus Oberursel (Hochtaunus) kurz vor seiner am heutigen Montag anstehenden Freilassung aus der Haft in die Psychiatrie in Haina (Waldeck-Frankenberg) eingewiesen. Einen entsprechenden Bericht der FAZ vom Montag bestätigte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen dem hr. Es lägen Hinweise vor, dass der 38-Jährige paranoider Schizophrenie erkrankt sein könnte, sagte Niesen. Zudem gebe es neue Vorwürfe gegen ihn. Dabei geht es um Beleidigung.

Bedienstete als Teufelsanhänger beschimpft

So soll Halil D. im August vor einem Jahr JVA-Bedienstete und Sozialarbeiter als "Hunde, Teufelsanhänger und Ungläubige" beschimpft haben. Die Worte sind laut Staatsanwaltschaft im Gefängnis gefallen, als Halil D. Besuch von seiner Ehefrau hatte. Auch diese soll die Bediensteten mit denselben Worten beleidigt haben, deshalb läuft gegen sie ebenfalls ein Verfahren. Der Prozess gegen sie wurde für Januar 2018 vor dem Amtsgericht Frankfurt angesetzt. Halil D. soll außerdem zu einem JVA-Angestellten "Kleiner Pisser, werd' erstmal erwachsen" gesagt haben, als dieser ihn dazu ermahnte, auf Deutsch statt auf Türkisch zu telefonieren.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass in dem neuen Verfahren gegen Halil D. seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet wird. Daher sei er einstweilig in der Psychiatrie untergebracht worden. Es wurde bereits ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, das für eine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie notwendig ist.

Schon während des Prozesses gegen ihn hatte Halil D. von Klopfgeräuschen berichtet, die er in seiner Zelle höre. In jüngster Zeit soll sein Verhalten "wahnhafte Züge" angenommen haben, wie die FAZ berichtet.

Rohrbombe im Keller

Bei Halil D. war Ende April 2015 im Keller seines Hauses in Oberursel eine funktionsfähige Rohrbombe gefunden worden. Das Radrennen "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt" wurde deshalb kurzfristig abgesagt - wegen Terrorverdachts. Denn neben der mit 239 Nägeln und 22 Stahlkugeln gefüllten Bombe wurde auch Propaganda-Material der Terrororganisation Islamischer Staat entdeckt.

Eine konkrete Anschlagsplanung hatte Halil D. in dem Prozess allerdings nicht nachgewiesen werden können. Das Urteil des Landgerichts Frankfurt im Juli 2016 lautete schließlich zweieinhalb Jahre Haft wegen Urkundenfälschung und verbotenem Waffen- und Sprengstoffbesitz. Eigentlich hätte nun also die Freilassung von Halil D. aus der Haft angestanden. Laut FAZ soll sich der Terrorverdächtige während seiner Haft Gesprächsangeboten zur Deradikalisierung verweigert haben.

Sendung: hr-iNFO, 30.10.2017, 12:00 Uhr